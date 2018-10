ORLANDO TERCERO HABRÍA ESTRANGULADO A SU EXNOVIA EN EE.UU

4:36 a.m.

La policía estadounidense acusó el pasado fin de semana al nica-estadounidense Orlando Tercero por el asesinato en segundo grado por la muerte de la estudiante de enfermería de la Universidad de Binghamton, Nueva York, Haley Anderson. La Oficina del Fiscal del Condado de Broome anunció el cargo de homicidio el sábado y reveló que la causa de la muerte de Anderson fue el estrangulamiento. "Aunque no podemos recuperar a Haley Anderson, lucharemos por la justicia", dijeron las autoridades. Anderson y Tercero, ambos de 22 años, tuvieron una relación de noviazgo, pero la joven habría terminado con él y este se obsesionó con la víctima, según amistades de Haley. Haley Anderson Tercero huyó de Estados Unidos en avión hacia Nicaragua antes de que el cuerpo de Anderson fuera encontrado el 9 de marzo en la casa de Tercero en Binghamton. El joven fue capturado por la Policía Nacional en el hospital de León donde permanecía ingresado por lesiones autoinfligidas. Orlando tiene doble nacionalidad, nicaragüense y estadounidense, por lo que sus defensas pueden alegar que no puede ser extraditado porque es un nacional, y eso lo prohíben las leyes nicaragüenses.Según las leyes estadounidenses, el asesinato en segundo grado se refiere a un asesinato que no es premeditado o planeado de antemano.

