DECLARAN CULPABLE A MAESTRA DE KÍNDER POR ABUSAR DE MENOR

8:35 a.m.

Este jueves fue declarada culpable la maestra Kathy Mena Dávila de 31 años, por el delito de abuso sexual en perjuicio del niño de iniciales L.J.C.Z., de 4 años de edad. Según la acusación del Ministerio Público, la profesora entró a trabajar en el centro First Steps Daycare Center en agosto del 2017, donde la víctima cursaba primer nivel de preescolar. La mujer laboraba como asistente de preescolar en la sección del niño, quien se quedaba en el centro escolar en tiempo completo (8:00 a.m a 5:00 p.m) los miércoles y viernes. Durante ese tiempo Mena quien quedaba a cargo de seis o siete niños, llevaba al baño de profesoras a la víctima, ahí “se bajaba el pantalón, la ropa interior, se subía la camisa y el brasier y se sentaba en el inodoro, luego le quitaba el pantalón y el bóxer al niño y se lo colocaba entre las piernas y le decía que hiciera movimientos de cadera para rozar los genitales del niño con los de ella y lo besaba en la boca”, detalla la acusación. Este abuso lo practicó desde agosto hasta mediados de noviembre del año pasado. Los padres del niño observaron cambios en el comportamiento de su hijo, pues hacía movimientos sexualizados de cadera, preguntaba qué era una vagina, quería ver como orinaban las mujeres y comenzó a orinarse más seguido en la cama. Pero fue hasta el 17 de noviembre del 2017, que la madre del menor se enteró de lo que le ocurría a su niño, pues este empezó a realizar movimientos de cadera rozando el pene en la pierna de su madre y esta le preguntó ¿quién le había enseñado eso? A lo que el niño respondió “que la profe Kathy, escondiditos en el baño y pidió que no le dijera a nadie porque le daba pena”. Los dictámenes forenses, dieron credibilidad al testimonio del niño. Todo el proceso judicial desde la audiencia preliminar hasta la conclusión del juicio se realizó a puerta cerrada a petición del Ministerio Público, quien además pidió la pena de 12 años de prisión, mientras que la defensa de la maestra solicitó una pena mínima. El caso estuvo a cargo de la jueza Karla García, titular del Juzgado Sexto Distrito Especializada en Violencia. *Foto cortesía

