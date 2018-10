CONATO DE INCENDIO DEJA SIN ENSERES DOMÉSTICOS A FAMILIA

Un conato de incendio dejó sin enseres domésticos y ropa a una familia del barrio Rubén Darío, en Managua. En este caso el origen no fue por el tipo de conexión eléctrica. “Estaba haciendo tareas y mi mita (abuela) estaba dormida, ella me dijo ‘hija ayúdame a encender este fuego’, yo le ayudé, pero cuando me volví a meter ya estaba todo incendiado. (Se quemaron) mis cuadernos, mis cosas, mis zapatos”, contó llorando la niña de 10 años, Elsa Téllez López. “Por favor nos ayudan, a nosotros se nos quemó todo, estamos en la ruina ahorita”, pidió la menor, su abuela fue llevada a un centro hospitalario, pues debido al incidente presentó problemas en su salud. Los expertos brindan recomendaciones a las familias nicaragüenses por si van a dejar sus casas solas en Semana Santa. “Cuando salgamos de nuestra casa tengamos libre el acceso del panel eléctrico, desconectar todos aquellos circuitos que no requieran estar usando en ese momento, no sobrecargar los circuitos eléctricos”, recomendó Salvador Amador, coordinador de higiene y seguridad de Cubas Eléctrica. “Dejar la casa custodiada con algún vecino, para que al caso de alguna emergencia podamos intervenir con facilidad en el caso que se nos requiera”, expresó Gabriel fuentes, del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Si usted desea ayudar a la familia afectada por el conato de incendio, puede llegar a la dirección que cita del parque Candelaria, 50 metros abajo, en el barrio Rubén Darío.

