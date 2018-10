NICARAGÜENSE MUERE AHOGADA EN PUNTARENAS COSTA RICA

Lee también: NIÑO DE 11 AÑOS SE AHOGA EN EL TRAPICHE

La nicaragüense Avy Elizabeth Torrentes Marín, de 41 años, murió ahogada la noche de ayer miércoles en el balneario de la playa de Puntarenas, Costa Rica. Ángel Torrentes, papá de la nica, contó al medio tico La Teja que su hija se metió al mar a las 6:20 de la noche y después no la vieron más. “Venimos a pasar un día en la playa, pero ocurrió está tragedia, mi hija no sabía nadar bien, pero no sabemos qué ocurrió porque ella no se metió muy adentro. Mi esposa presintió algo porque nos dijo que no fuéramos a la playa” dijo Torrentes.La madre de Avy le había pedido a su hija que no fuera a la playa con otros miembros, pero esta no le hizo caso. Los socorristas sacaron a la mujer del agua y trataron de salvarle la vida, pero era demasiado tarde. Esta era la primera vez que la familia visitaba Puntarenas. La nicaragüense vivía en Sabanilla de Montes de Oca y realizó el viaje junto a sus hijas, sus nietos y su padre. *Foto cortesía La Teja

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!