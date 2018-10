NICA MUERDE EN LA CARA A SU EXPAREJA EN COSTA RICA

Lee también: PRISIÓN PREVENTIVA PARA JOVEN QUE ASESINÓ A OTRO POR ENAMORAR A SU NOVIA

El nicaragüense Walter Ramón Carazo Ramírez atacó de un mordisco a su expareja, Karla Patricia Fajardo Zeledón, también nicaragüense, en San Rafael de Alajuela, Costa Rica. Karla publicó este martes en su muro de Facebook unas fotografías que demuestran la herida que le hizo Walter en su cara cuando ella se resistió a la agresión de la que era objeto la madrugada del domingo 1 de abril. Los dos son originarios de Jalapa, pero se conocieron en Costa Rica hace un año. La joven relató que después que ella decidió abandonarlo hace tres semanas, Carazo llegó dos veces al cuarto que ella alquila y en cada ocasión rompió a patadas la puerta para según él descubrir a su ex pareja con algún otro hombre. Walter Carazo Ramírez El sujeto volvió a llegar el domingo pasado pero esta vez a pedirle perdón, a lo que ella le dijo que no, que no quería tener nada con él. Entonces el hombre le gritó que si no era de él no sería de nadie. Empezó a quererla golpear pero ella se resistió. Publicación en Facebook de Walter Carazo Ramírez La muchacha quiso correr para salir del cuarto pero el hombre la agarró por la espalda y le mordió la cara. A los gritos de la muchacha los vecinos despertaron y salieron en su defensa, llamando a la Policía y a una ambulancia para que la atendiera.Walter huyó con rumbo desconocido. Karla escribe en su Facebook: ¿Dónde está Walter Carazo? Por favor dar informe a la Policía ya que no quiero que se quede así lo que me hizo. Por favor pido ayuden a dar con él. Tengo 16 puntadas en mi rostro. No puede quedar así como si nada.

