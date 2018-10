MESERO RESULTA CON 32 PUNTADAS EN SU CABEZA TRAS AGRESIÓN DE CLIENTE

José Danilo Villalta Cerna, de 36 años, resultó con 32 puntadas en su cabeza, tras que Julio César Sánchez Rivera, de 51 años lo agrediera con un machete el pasado 16 de marzo en un bar del barrio La Fuente de Managua, donde la víctima trabajaba como mesero. Por este delito, la juez Indiana Gallardo, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia Julio César, lo remitió a juicio y se le dio prisión preventiva. Según la acusación del Ministerio Público, el 16 de marzo de 2018, a las 8:00 de la noche la víctima estaba trabajando como mesero en el bar conocido como Vereda Tropical, ubicado en el barrio La Fuente, Managua, ahí se encontraba el acusado, quien ya se había bebido cuatro litros de cerveza y discutió con una señora que estaba en el local. Luego el acusado fue sacado del bar.El agresor dijo que no les tenía miedo porque en Costa Rica había matado a tres y otros dos en nuestro país y le expresó a José Danilo y a otras personas que regresaría. "Yo no le tengo miedo a nadie. Ya he matado a tres en Costa Rica y a dos en Nicaragua. Voy a regresar con la pandilla del barrio Grenada”, dijo el acusado. Diez minutos después regresó armado de un machete y encontró al mesero que estaba en la acera frente al bar. No le dijo nada sino que le asestó uno y otro y otro machetazo: en la cabeza, en el brazo, en la cara. Julio César fue detenido al día siguiente de la agresión. *Foto cortesía Hoy

