CONDENAN A 30 AÑOS DE PRISIÓN A FEMICIDA DE ESTELÍ

3:52 a.m.

El femicida Eddy Noguera fue condenado a 30 años de prisión por haber asfixiado el pasado 25 de febrero a su expareja Ruth Lumbí en el barrio Omar Torrijos de la ciudad de Estelí. La sentencia fue dictada este viernes por la Juez de Distrito Especializado en Violencia, Doctora Malena Tinoco. La lectura de sentencia se retrasó casi tres horas debido a que la abogada del femicida, Xóchitl Lazo Malespín, quien es originaria de Managua, no se presentó pese a que fue notificada previamente. El hombre admitió que había matado a su expareja tras sostener una discusión con ella. Él aseguró, además, que no le gustó algo que Lumbí le dijo y eso lo hizo “enojar”.La judicial señaló que Noguera actuó con premeditación y alevosía al momento de asesinar a la madre de sus dos hijos, uno de 7 años y otro de 10. Asimismo, ordenó que los dos niños, al igual que tres hermanas de Ruth, sean sometidos a terapia sicológica, porque han quedado seriamente afectados emocionalmente. Eddy deberá cumplir su condena, que vencería el 26 de febrero del 2048, en el sistema penitenciario Puertas de La Esperanza de la ciudad de Estelí y no como solicitaban sus familiares que fuese en un reclusorio de Tipitapa, en Managua.

