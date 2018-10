FISCALÍA PIDE 30 AÑOS DE CÁRCEL PARA FEMICIDA DE MÉDICO NATURISTA

La Fiscalía pidió 30 años de cárcel para Abraham Ríos Membreño, de 38 años, luego de admitir que asesinó a su compañera de vida la doctora en medicina natural, María Teresa Gaitán Díaz de 29.La fiscal auxiliar Marisella Rodríguez pidió la pena máxima señalando que el reo confeso actuó con "responsabilidad criminal" al ejecutar el asesinato. Gonzalo Gaitán, hermano de la víctima dijo: “lo que pedimos como familia es la pena máxima (30 años de prisión) aunque eso no nos va a devolver a mi hermana”. El caso está a cargo de la juez suplente Ingrid Rocha del Juzgado Cuarto Especializado en Violencia de Managua. La judicial al preguntarle si admitía los hechos por su propia voluntad, este contestó: “lo hago para ahorrarle un poco de sufrimiento a las personas involucradas en esto”, refiriéndose a la familia de la víctima.Al admitir su culpabilidad, Abraham Ríos dijo que no pediría perdón por el crimen, ya que eso no serviría de nada: “con pedir perdón no le voy a devolver su hija a sus padres y tampoco su madre a mis hijas”. María Teresa fue sepultada ayer domingo, durante el último adiós, su hermano, Gonzalo Gaitán prometió cuidarle a sus niñas. El cuerpo de la doctora fue encontrado en horas de la mañana del viernes 6 de abril, en su casa de habitación en Bello horizonte en Managua.

