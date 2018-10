CAMPESINO CONFIESA SER RESPONSABLE DE QUEMA EN INDIO MAÍZ

4:03 a.m.

Miguel Ángel Díaz Sevilla de 25 años, es el agricultor señalado por la Policía Nacional de ser el responsable del incendio en la Reserva Indio Maíz. Miguel Ángel Díaz Sevilla El joven fue presentado este miércoles y será acusado por el delito de Incendio y otros estragos, indicó el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector de la institución policial.Díaz Sevilla, es habitante de la comunidad ‘Siempre Viva’, en San Juan de Nicaragua, y el pasado martes 3 de abril, quemó un terreno de media manzana que estaba preparando para la siembra de arroz, lo que originó el incendio en la reserva, quemando 5 mil 484.7 hectáreas, señaló el Comisionado General.La policía ocupó el encendedor con el que el campesino habría quemado el terreno. “Pido disculpas de lo que pasó, estoy arrepentido, no lo hubiera hecho. Me comprometo a lo que me pongan, a reforestar el área dañada”, dijo Miguel Ángel ante medios de comunicación. *Foto destacada cortesía PN

