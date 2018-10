ACUSAN A POLICÍA DE MATAR A UNIVERSITARIO

4:28 a.m.

Laleska Laguna Urbina, hermana de Darwin Manuel Urbina Urbina, estudiante de la UPOLI que murió la noche de ayer, durante las manifestaciones contra las reformas INSS, responsabilizó a la Policía Nacional por la muerte del joven. “Aquí han venido a la casa los antimotines diciendo como una forma que nosotros digamos que fueron los vagos (los asesinos), y no fueron los vagos, fueron ellos (la Policía). Ellos han venido aquí a decirme de que no digamos nada”, declaró la joven. Darwin falleció en la sala de emergencia del Hospital Alemán Nicaragüense donde fue llevado después de que le explotara en el cuello un artefacto. “Yo quiero justicia, que eso no quede así, a como siempre lo dejan ahí en la impunidad, yo quiero justicia”, dijo Jessenia Zamora, esposa de Darwin.

