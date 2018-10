BELKIS LUVIANKA RIVAS HERNÁNDEZ CONTINÚA DESAPARECIDA

La jovencita Belkis Luvianka Rivas Hernández de 13 años de edad, quien desapareció desde el pasado 20 de abril, aún no ha sido encontrada, así lo confirmó a 100% Noticias su madre, Jennifer Hernández.Durante los seis días de búsqueda, Hernández ha indicado que la familia sigue publicando y compartiendo en las redes sociales los post con la foto y datos de Luvianka. Además, han regado volantes en varios lugares y hasta se han presentado ante el CENIDH para pedir apoyo. “Hemos ido a la estación (policial), fuimos al CENIDH, hemos seguido regando volantes, en Facebook todos los amigos de mis sobrinas lo han compartido, tambien amigos míos, lo han hecho muy viral”, dijo.Por otro lado, la madre de Luvianka señaló que la Policía Nacional no ha hecho nada al respecto, ya que que se ha presentado a la estación policial en repetidas ocasiones y no se le ha dado respuesta alguna sobre el caso. “Nada, la verdad que ahí nada, es una pérdida de tiempo porque no nos ayudaron en nada, más que solo archivar la denuncia, pero hasta ahí nomás”, refirió.La última vez que se supo de Belkis Luvianka, fue el pasado viernes 20 de abril cuando se dirigía hacia su casa. La joven estaba apoyando a los estudiantes de la UPOLI. Vestía un suéter rojo, blue jeans y zapatos converse color blanco. Si conoce de su paradero, puede reportarlo a al número: 83966182.

