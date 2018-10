MI ESPOSO PRESINTIÓ QUE LO IBAN A MATAR, DICE LA ESPOSA DE OTRA VÍCTIMA DE LA POLICÍA

Rosaura Chavarría es esposa de Edwin Bismarck Gómez de 33 años, quien es otra víctima de la Policía Nacional, él murió ayer miércoles en el hospital Alemán Nicaragüense tras permanecer tres días internado por dos impactos de bala en su cuerpo. Chavarría cuenta que Edwin presintió que lo iban a matar, el pasado domingo le dijo que ya no tenía fuerzas para salir a apoyar a los jóvenes en sus demandas, pero por la noche tras conocer que la Policía llegó a masacrar a los estudiantes de la UPOLI decidió ir y ya no regresó. “Siempre le dije a él ‘cuídate, que Dios te proteja’, por todos los ataques por todos los conflictos que estuvieron pasando, siempre le decía eso a él, pero ya el domingo él se sentía como que presintió, él me dijo ‘ya no voy a ir, no te estés preocupando, no voy a salir’, todo estaba calmo cuando ya el Gobierno dio la noticia que volvía todo a la normalidad (revocó el decreto de las reformas INSS), pero en el enfrentamiento que hubo allí (UPOLI) se me escapó… Cuando ya fue la hora de la balacera yo presentí que algo estaba pasando, cuando miré entrar ambulancias con heridos, que había un muerto”, dijo Rosaura. Rosaura Chavarría junto a sus hijos Efectivamente su esposo, era unos de los heridos de la UPOLI. Ella no supo de su pareja hasta el día siguiente cuando fue encontrado en estado crítico y en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Alemán Nicaragüense. “Anduve preguntando con sus amistades que lo conocían y nadie me razón, al siguiente día anduve en la UPOLI y nadie me dio razón. Llamé a su tía, se fue al (hospital) Alemán a preguntar y ya me dijo que estaba grave. En el momento que él falleció su hijo se tiró al piso, a clamarlo ‘papito, papito’, pero no se podía hacer nada ya. El doctor nos dijo la realidad que él estaba en estado crítico, en coma, grave en verdad”, relató solloza la esposa. “Si Dios quiere ya está descansando en paz, porque lo hizo como un héroe, él no se rindió, hasta el final”, se consuela Rosaura. Edwin trabajaba en el sector construcción, deja a tres niños en la orfandad, además su esposa está embarazada de su cuarto hijo. Desde ayer que falleció fue trasladado a Estelí de donde era originario, allí se realizará su vela y sepultura.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!