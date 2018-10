MADRE SEÑALA A LA POLICÍA DE ASESINAR A SU HIJO

Jessica Patricia Rivas, está acusando directamente a la Policía Nacional del asesinato de su hijo de 16 años Jesner Rivas, quien murió a manos de los antimotines el pasado domingo 22 de abril, cuando junto a pobladores defendía el supermercado Palí del barrio la Fuente en Managua, de ser saqueado por las turbas del Gobierno. “El andaba apoyando al barrio porque se querían meter al Palí, entonces todo el barrio se levantó para que no se metieran. Llegaron los policías comenzaron a tirar balas a todos los jóvenes que estaban allí apoyando, no tiraron la balas al aire sino a todos los jóvenes que estaban allí, incluso fueron dos muertos los que salieron de allí, un muchacho y mi hijo. Ahí estaba la Policía porque tenemos fotos, tenemos videos donde ellos estaban tirando balazos”, dijo Rivas.Por su parte, Ivania Zamora, tía de la víctima denunció anomalías en el hospital Manolo Morales donde fue llevado el Jesner de emergencia y de donde lo sacaron muerto. “Los doctores se están prestando a este juego sucio de cómo están matando a los jóvenes, acá en la constancia ponen que fue una herida por arma blanca y no fue así, fueron disparos hechos por la Policía”, declaró Zamora. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), hizo un llamado a los padres de los jóvenes asesinados a no desistir de las denuncias contra los causantes de estas muertes. “Vamos a interponer formal denuncia ante el Ministerio Público de cara que este hecho sea investigado y se sancione a los responsables. Queremos denunciar las acciones intimidatorias por parte de la Policía Nacional y acciones de ocultamiento de los hechos sucedidos que está emprendiendo la Policía en relación a la familia de las víctimas… Yo le quiero decir a la población, a la familia de las víctimas que esta es una acción burda de la Policía que no tiene ninguna validez porque ustedes no pueden renunciar al hecho legítimo de acceder a la justicia”, refirió Juan Carlos Arce, Abogado del CENIDH.

