PADRES DE RICHARD PAVÓN DEMANDAN JUSTICIA POR SU MUERTE

A la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), llegaron los padres del joven Richard Eduardo Pavón de 17 años, quien fue asesinado de varios tiros la noche del pasado 22 de abril, frente a la alcaldía de Tipitapa. “Él andaba en la protesta, no sé si mirando o apoyando, a eso de las 7:30 a mí me llegan a avisar unos compañeros de él, chavalos, que lo balearon, en ese momento lo hacemos es irnos al hospital teniendo la esperanza que solo hubiera sido una herida en el brazo, en la pierna, pero no, al mirarlo en el hospital fue algo desgarrador, porque a él no fue un impacto de bala, fueron varios impactos de bala, prácticamente me le tiraron a matar. Uno de las balas fue en el pecho, directamente al corazón, él tiene aproximadamente como ocho orificios”, contó Mary Cruz Bermúdez Medrano, madre del joven.Los progenitores de Richard demandan justicia y que se esclarezcan los hechos en los que fue asesinado su hijo. “Demando justicia, que la persona que hizo esto pague, no es posible que mi hijo esté enterrado y que él (el asesino) ande todavía libre, gozando de la vida. A nosotros nos dicen varias personas, que fue un cpf de la alcaldía, porque eran los únicos que estaban armados, ahora se oyen otros rumores también andaba el secretario político del Frente (Sandinista) de ahí de la alcaldía andaba armado también y él anduvo haciendo detonaciones también. Yo lo que quiero es que se haga justicia y que la Policía investigue a estas dos personas, tanto a los cpf de la alcaldía, como al secretario político Luis Hernández”, declaró la señora Mary Cruz. Mary Cruz Bermúdez Medrano, madre de Richard “A nosotros como padres lo que nos duele es haber perdido a nuestro hijo, que se haga justicia. La Policía de Tipitapa del Distrito Ocho solo nos sabe decir ‘estamos investigando’ y creo que no es palabras para nosotros que nos ayude a soportar este dolor que estamos pasando”, dijo Carlos Pavón, padre de la víctima. Asimismo, la madre de Richard aclara que su hijo no era miembro activo de la juventud sandinista a como lo mencionó la vicepresidenta Rosario Murillo, quien también expresó que el joven estaba defendiendo la alcaldía de Tipitapa cuando fue asesinado. “Sandinistas somos, toda la familia, pero que él andaba en defensa, no lo puedo asegurar, no puedo decir sí o no. Él no era de la juventud sandinista en este momento, fue hace dos años, fue, para las elecciones presidenciales yo puedo asegurar que él andaba en eso, pero ahorita ya no. No estaba activo en la juventud sandinista”, indicó la madre.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!