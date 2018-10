INCENDIO EN EL ORIENTAL FUE POR UNA VENTISCA QUE GENERÓ UN CORTO CIRCUITO, DICE MURILLO

3:10 a.m.

La vicepresidenta Rosario Murillo, dijo este lunes que el incendio del domingo pasado en el mercado Oriental fue a consecuencia de una ventisca cuyas rachas de viento generaron un corto circuito en un tramo con conexión eléctrica irregular. “Ayer (el domingo) dieron un informe preliminar los hermanos de las Asociaciones de Bomberos Unificados, la Dirección de Bomberos también del Ministerio de Gobernación. Explicaron que según lo que habían podido apreciar hasta ese momento el incendio se dio como consecuencia de la ventisca que vivimos en Managua, rachas de viento fuerte que generaron un corto circuito en un tramo con conexión eléctrica irregular”, dijo la vicemandataria. Sin embargo, los comerciantes aseguraron este lunes que el incendio fue provocado y no producto de un cortocircuito, pues en ese sector no tienen electricidad. “Están diciendo que es un cortocircuito, yo tengo 12 años de no tener luz aquí, tengo un panel solar. Están buscando culpables, pero ya sabemos quién es porque esta es una muerte que nosotros ya teníamos anunciada”, expresó Giomara Escobar, según ella, desde que iniciaron las protestas en contra del seguro social, recibieron amenazas de llegar a quemar el mercado.Murillo, también indicó ya están viendo cómo el Gobierno contribuirá a apoyar a los comerciantes afectados. “Queremos saludar con todo nuestro cariño, nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias trabajadoras, dueñas de esos 60 tramos que fueron afectados. Ya estamos viendo también con ellos cómo podemos contribuir al retorno a su vida de laboriosidad, de trabajo, y de buena fé”, agrego Murillo. Según reportes de la Dirección General de Bomberos, unos 60 tramos fueron calcinados tras el incendio. Las llamas fueron apagadas en 1 hora y 20 minutos. *Foto cortesía Wilih Narváez

