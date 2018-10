MADRE DE JESNER JOSUÉ RIVAS: “TENGO FOTOS Y VIDEOS DEL POLICÍA QUE DISPARÓ A MI HIJO”

Jessica Patricia Rivas, madre de Jesner Josué Rivas de 16 años, quien fue baleado durante un enfrentamiento entre la policía y pobladores del barrio La Fuente, Managua, se presentó este miércoles a la fiscalía luego que la institución la citará para iniciar las investigaciones sobre la muerte de su hijo.Aunque la madre de Jesner Josué Rivas no confía en las averiguaciones espera obtener justicia Rivas asegura que la policía nacional abrió fuego sobre la humanidad de su hijo. “Nosotros tenemos videos y fotos del policía que mató a Jesner. Se llama Juan Valle Valle y están otros también porque era un grupo de policías los que dispararon”.La madre de la víctima detalló que, al día siguiente de enterrar a su hijo, llegó un policía a su casa solicitando información del joven, pidiendo fotos y papeles del hospital donde fue atendido. “Yo no estaba… Yo le dije a mi hermano (quien atendió al policía) que yo no le estoy entregando documentos a nadie, porque la verdad no sé los propósitos de ellos”.Jessica Rivas contó que su hijo fue a asomarse con unos amigos al enfrentamiento que había entre la policía y pobladores del barrio La Fuente, el pasado 22 de abril, luego de los saqueos registrados en el supermercado El Pali.“Él no llegó ni al lugar, sino que fue como a dos cuadras antes de llegar al Palí cuando los policías comenzaron a disparar”, declaró.Jesner Josué Rivas, era habitante del barrio Walter Ferrety, tras ser baleado fue trasladado al hospital Manolo Morales de Managua, pero no aguantó la operación y murió desangrado.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!