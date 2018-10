NELSON TÉLLEZ OTRA VÍCTIMA DE MASACRE EN CIUDAD SANDINO

Este miércoles, se rindió a la muerte Nelson Téllez Huete, de 35 años, quien recibió un disparo en el pecho el pasado 19 de abril durante las protestas en Ciudad Sandino, Managua.Según Adriana Flores, esposa del fallecido, el día de los hechos Téllez salió a comprar comida en una fritanga en la esquina de su casa, cuando de repente recibió un impacto de bala cerca del corazón. “Después de comprar comida, se detuvo a hablar con un amigo cuando en ese momento unos motorizados le dispararon en el corazón”, relató.Según Flores, mientras cuidaba a su esposo en el hospital, este le manifestó que fue un policía el que le disparó. “Él me dijo a mí que podía reconocer a quién le disparó y que era un policía. Yo quiero justicia, quiero que esas personas paguen, él venía de comprar comida, no tenía nada que ver con las protestas”, dijo la esposa. Por su parte, Marta Huete, madre del occiso, expresó su indignación por el actuar de los médicos, pues aseguró que estos la amenazaron con no entregarle el cuerpo de su hijo, si realizaba denuncia.“Hasta sandinista era, el votó por los que lo mataron y eso es lo que más me duele, yo quiero justicia... No me dejaron que pusiera denuncia porque si ponía una denuncia no me lo entregaban ahí nomas”, dijo la madre, a quien le hicieron firmar un documento para que no pudiera realizar ninguna denuncia. “Murió a las 12:00 de la madrugada y me lo entregaron a las 4:00 de la mañana”, dijo doña Martha Huete. Durante los 12 días hospitalizado, Nelson Téllez sufrió un derrame, luego un parálisis cerebral y finalmente dejó de funcionar su corazón. Hoy deja a cuatro hijos en la orfandad.

