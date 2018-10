MADRE DE JOVEN ASESINADO EN CIUDAD SANDINO DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA QUE POLICÍA NO HIZO NADA POR SALVAR A SU HIJO

La madre de Carlos Antonio Flores Ríos de 19 años, quien fue asesinado atrozmente el pasado 22 de abril, en el sector de Nueva Vida, Ciudad Sandino, presentó una denuncia ante el Ministerio Público donde señala que la Policía Nacional no hizo nada para salvar a su hijo. La progenitora fue una de las siete personas que con acompañamiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ella asegura que denunció a la Policía por negligencia, “porque nunca se presentó, no hicieron caso al llamado”. El 22 de abril, el muchacho salió de su casa con otros amigos con la intención de apoyar a los buseros de la ruta 113 y a los pulperos del lugar que habían sido amenazados de saqueo y de quemarles la terminal, al lugar llegaron pocos policías y dijeron que habían sido enviados a ver lo que pasaba, relata la señora.Al lugar llegaron los pandilleros que estaban armados, capturaron al joven y lo arrastraron a zanjón y luego a una casa donde la madre supo tiempo después fue torturado durante tres horas. La mujer conoció por vecinos que llamaron a la Policía pero dijeron que no había policías, que a los que estaban cerca les pidieron auxilio para que intervinieran pero estos dijeron que ellos estaban desarmados y que a ellos los habían mandado a ver que estaba pasando en el barrio. El cuerpo de Carlos presentaba tres machetazos en la cabeza y cortaduras en diferentes partes del cuerpo, “iba de viaje degollado, sus manitas todo picadas, tres de los dedos de una de las manos se las cortaron y hasta me le cortaron el miembro”, detalló la madre. El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, dijo que la Policía de Ciudad Sandino incurrió en delito de omisión y aunque la madre no está muy clara de las circunstancias en que ocurrió el crimen hay personas que pueden apoyar y debido a que la Policía no le tomó denuncia a la madre de la víctima fue que esa organización la acompañó a presentarla ante la Fiscalía. El jueves la Policía buscó a la señora para realizar la reconstrucción del crimen del cual dijo los vecinos saben los apodos de dos de los sospechosos que están prófugos. *Foto cortesía La Prensa

