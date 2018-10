ADMITEN ACUSACIÓN CONTRA JÓVENES SEÑALADOS DE ASESINAR A PERIODISTA ÁNGEL GAHONA

El juez Sexto de Distrito de lo Penal de Audiencia, Henry Morales, admitió la acusación contra los jóvenes Brandon Cristofer Lovo Tayler y Glen Abrahan Slate, señalados de asesinar al periodista Ángel Gahona, el pasado 21 de abril, en la ciudad de Bluefields. Según la acusación del Ministerio Público, los acusados se presentaron al lugar de los hechos, Glen le entregó a Brandon un arma de fuego hechiza, a 79 mts de distancia Brandon le dispara a Ángel y los perdigones impactan en su cabeza, antebrazo derecho y tórax lado izquierdo, muriendo de un trauma encefálico irreversible. Asimismo, son acusados de dispararle en el abdomen al inspector de la Policía Nacional Carlos Anselmo Rodríguez, quien se encontraba a dos mts del periodista.Mientras se realizaba la audiencia preliminar el abogado defensor de los jóvenes, Carlos Chavarría, señaló que el Ministerio Público no estaba trabajando con la debida objetividad, pues no había que ser especialista en balística para saber que una escopeta sin estrías (arma hechiza) no tiene impulso y velocidad. Preguntó dónde está esa arma, pues el Ministerio Público no presentó esa prueba toral. “No hay claridez de estos hechos, es un falta de respeto a la sociedad y por la muerte del periodista. No se puede hacer justicia bajo una injusticia”, dijo Chavarría, quien agregó que Brandon recibió un impacto de bala y fue hospitalizado a la misma hora que Ángel fue asesinado. El judicial programó audiencia inicial para el próximo 18 mayo a las 9:00 am, en la sala 27 de los Juzgados de Managua, además impuso prisión preventiva para ambos acusados. El juez Morales también envió a una valoración médica a Brandon al Instituto de Medicina Legal, que determine su estado de salud actual. *Foto cortesía Noticiero Maranatha

