VIUDA DE GAHONA: “DESLINDAMOS DE RESPONSABILIDADES DEL ASESINATO DE MI ESPOSO A ESOS DOS MUCHACHOS”

Migueliuth Sandoval, esposa del periodista asesinado en Bluefields, Ángel Gahona, manifestó este lunes que la familia deslinda de responsabilidad de asesinato de su esposo a Brandon Lovo y Glen Slate, los jóvenes caribeños a quienes el Ministerio Público señala como presuntos autores del crimen.“Si bien es cierto que a esos muchachos hay que juzgarlos por otros delitos ya será la justicia que se encargará de ellos, pero no son los culpables de la muerte de mi esposo”, dijo la viuda de Gahona, quien además expresó que hay videos y pruebas de que los acusados son inocentes, sin embargo, hay manipulación de la información. “Los mismos videos revelan que los que estaban cerca de mi esposo eran agentes uniformados, antimotines y el comisionado Manuel Valle que estaba a pocos metros de mi esposo”, señaló. ¿Por qué no han investigado a esos uniformados que estaban cerca de mi esposo? ¿Por qué realizaron el peritaje hasta después? ¿Por qué cuando mi esposo cayó al piso, no hubo ningún agente policial que lo socorriera? ¿Por qué en ese momento no corrieron a capturar a los supuestos asesinos?, son las interrogantes de Sandoval tras el terrible desenlace de su compañero de vida.“Nosotros deslindamos de responsabilidades del asesinato de mi esposo -Claramente lo digo- a esos dos muchachos… Si tienen otros delitos pendientes ellos ¡vuelvo a repetir! Será la justicia que dirá los delitos que tienen, pero que no los estén involucrando en el asesinato de mi esposo”, manifestó. Sandoval destacó que los videos revelan que el día de los hechos un agente policial dijo: “abran tejas, abran tejas”, momento en que se escuchó una detonación que le causó la muerte inmediata a Gahona. “Fueron uniformados, que tengan el valor de decir: ‘fue este agente uniformado y hay que condenarlo’, no que estén juzgando a gente inocente”, mencionó Sandoval.La familia del periodista, quien recibió un impacto de bala en la cabeza el pasado 21 de abril mientras cubría mediante un Facebook Live las protestas contra las reformas del INSS, exige justicia, no solo por Gahona, sino por todos los jóvenes que cayeron durante la primera ola de manifestaciones. “Queremos (que la investigación) se amplié, que dejen entrar a organismos internacionales que si vienen con las ganas de investigar. Queremos haya justicia por mi esposo y por todos los caídos porque no solo mi esposo ha muerto, hay madres que también están de luto”, finalizó la esposa de Gahona.

