PADRE DE JIMMY PARAJÓN CULPA AL GOBIERNO DE ASESINATO DE SU HIJO CERCA DE HOSPITAL ALEMÁN

De un disparo en el corazón murió Jimmy José Parajón Gutiérrez de 35 años, quien ayudaba la noche de este jueves a los jóvenes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).El hecho ocurrió durante una emboscada a los estudiantes refugiados en un recinto universitario de la universidad, que según familiares de la víctima, realizaban miembros de la Juventud Sandinista y la Policía Nacional.Miguel Parajón, padre del occiso culpa a la Policía Nacional y al gobierno del presidente Daniel Ortega por la muerte de su hijo, pues asegura que ellos son los que han dado la orden de reprimir al pueblo y disparar sin piedad. “Mi hijo no andaba ninguna arma, el andaba apoyando a los estudiantes como todo joven y me lo jodieron a mi chavalo. ¿Quiénes son los que mandan aquí y en la justicia?, que reprimen a la población y censuran a los medios de comunicación, son los mismos sicarios, Daniel Ortega. Esta situación es muy tensa porque este señor solo es matar a los jóvenes. Somoza no cerraba los hospitales, Somoza no cerraba nada, este tipo si es lo más dañino y esa vieja hijueputa bruja”, manifestó indignado el Sr. Parajón.Ernesto Molina, primo de la víctima, señaló que Jimmy fue impactado mientras se dirigía hacia la Upoli con los víveres para los estudiantes. “Mi primo iba caminando con la ayuda hacia la Upoli. Nosotros le llevábamos agua (a los estudiantes), es lo único que nosotros estábamos haciendo porque eso es lo que ellos necesitaban”, dijo un primo del fallecido. Tras el impacto de bala Jimmy José Parajón cayó en el sector del Hospital Alemán, fue llevado hacia la Upoli y posteriormente trasladado al hospital Vivian Pellas, en donde falleció. La mañana de este viernes, los familiares del occiso se presentaron a Medicina Legal, para retirar su cuerpo. Además de Parajón se reporta el deceso de Kevin Valle, quien Según jóvenes del Movimiento estudiantil 19 de abril, Kevin estaba en una de las trincheras pasó una camioneta y lo rafagueó.

