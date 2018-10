QUEMAN ALCALDÍA EN DISTRITO VI DE MANAGUA, PERO ANTES DE INCENDIO SACARON TODO

Se reporta quema de la delegación de la Alcaldia del distrito 6 de #Managua. Pero antes del incendio la comuna mandó a sacar todo el inmobiliario y papelería. Este video fue filmado horas antes del siniestro por pobladores de la colonia Xolotlan. #SOSNicaragua pic.twitter.com/TQtX8D68bs — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) 12 de mayo de 2018

Población nuevamente dice que incendio en Distrito VI de Alcaldia fue provocado por los propios trabajadores y JS. Confirman que antes de quemarla sacaron todo. #SOSNicaragua pic.twitter.com/nTDwxbR2WQ — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) 12 de mayo de 2018

La tarde de este viernes, se reportó un incendio en la delegación del Distrito IV de Managua. Vecinos del lugar señalaron que el siniestro fue un montaje del Gobierno, pues al sitio llegaron decenas de antimotines y camiones de la alcaldía para sacar todo el inmobiliario.Las evidencias fueron grabadas por la misma población, quienes denunciaron que al momento del incidente, miembros de la juventud sandinista regaron diésel alrededor de la delegación y no se observó la presencia de bomberos. Los ciudadanos fueron los que se encargaron de ayudar a sofocar el incendio. “Ellos mismos sacaron todo, después que sacaron todo los de la juventud sandinistas le echaron diésel y le pegaron fuego, canal 10 grabó y si no lo dan es porque ellos no quieren, ese es un plan para culpar a los estudiantes”, dijo un poblador.Los manifestantes y pobladores del lugar, aseguraron que el hecho tiene un solo objetivo, y es inculpar a los estudiantes que luchan por la libertad de Nicaragua. “Desde mi punto de vista, pienso que esta es una estrategia de parte de gobierno porque a tempranas horas salieron diversos tipos de vehículos con cosas de oficinas, más bien la misma población estaba evitando que el lugar se quemara”, manifestó otro poblador del lugar. En los últimos días, los medios oficialistas han circulado noticias con hechos denominados “actos vandálicos”, en los que se pretende involucrar a los estudiantes del Movimiento 19 de Abril, así como pobladores en general que se han unido para exigir democracia y justicia en Nicaragua, sin embargo cientos de nicaragüenses han repudiado el hecho de que se trate de desprestigiar la integridad del pueblo y sobre todo que no se realice un trabajo periodístico profesional.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!