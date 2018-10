COMERCIANTES DEL MERCADO ORIENTAL REALIZAN PLANTÓN EN CONTRA DE LOS SAQUEOS

7:14 a.m.

Los comerciantes del Mercado Oriental, realizaron un plantón este sábado ante las amenazas de saqueos por las turbas del gobierno, lo que ha provocado pánico en los clientes y por miedo a ser agredidos no llegan al populoso centro de compras. Según los comerciantes, los responsables de dichos saqueos son los miembros de la juventud sandinista en confabulación con la policía nacional, así como delincuentes pagados por el mismo gobierno.Durante la manifestación, los negociantes señalaron que COMMEMA no los representa y levantaron carteles con mensajes como: “Si Dios con los comerciantes, ¿quién contra nosotros?”, “que se rinda tu madre, porque los comerciantes no”, “Comerciantes, no nos vamos a dejar es una lucha por Nicaragua”.Tras la alerta de la posibilidad de saqueo en el mercado Oriental, algunos de los comerciantes trasladaran parte de su mercancía a un lugar más seguro, mientras que otros cerraron sus tramos y se armaron de machetes, tubos y palos para defender sus negocios.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!