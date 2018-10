ASCIENDE LA LISTA DE ASESINATOS DURANTE PROTESTAS

LEE TAMBIÉN: ONU PIDE VENIR AL PAÍS PARA INVESTIGAR MUERTES EN PROTESTAS

César Noé Castillo Castillo de 42 años y originario de Estelí, se convirtió la mañana de este sábado en una víctima mortal más de la represión a la que ha sido sometido el pueblo nicaragüense. “Él iba pasando por las inmediaciones del parque central cuando fue impactado por una bala en la espalda, le perforó el pulmón y se le quedó alojada en la cuarta vertebra dorsal y desgraciadamente hoy murió por un paro respiratorio”, dijo su hermana, Miriam Castillo.“Nos dimos cuenta que lo habían herido porque lo llamamos al celular, él no contestaba, pero mi hija insistió hasta que una mujer respondió y me dijo que mi hermano estaba grave en el hospital”, relata Miriam.El Dr. Álvaro Leiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanaos (ANPDH), confirmó el deceso de castillo, pasando al listado oficial de monitoreo de ciudadanos que han fallecido simplemente por ejercer su derecho humano de una protesta cívica y pacíficamente. “Hago un llamado a toda la ciudadanía en general, que por favor se pongan en contacto con los organismos que promovemos y defendemos los derechos humanos, porque nosotros tenemos conocimiento y denuncia de manera sustentada de que las unidades hospitalarias en este momento no están dando la debida atención a los que son producto de lesiones graves en su integridad en protestas cívicas”, manifestó el Dr. Leiva.“Es más, hasta el día de hoy nosotros no tenemos una respuesta de parte de la ministra Sonia Castro González de una petición que hicimos como organismo de derechos humanos vinculado a la atención medica que deben de asistirle a los ciudadanos que llegan para garantizarles ese derecho humano que es el de la salud”, agregó. Hasta el día 3 de mayo la ANPDH, tenían contabilizado 54 ciudadanos fallecidos durante las protestas, sin embargo, el Dr. Leiva dijo que se reunirán de manera urgente con la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para conciliar números y dar una cifra oficial de heridos, muertos, lesionados, ciudadanos que se encuentren en cuidados intensivos, reprimido, seguidos y desaparecidos en una conferencia de prensa que está prevista para el día lunes 14 de mayo.

