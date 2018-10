TRASLADAN PAREJA COSTEÑA Y SU HIJO DE 6 AÑOS PARA DECLARAR EN CASO DE ASESINATO DE PERIODISTA

Este domingo, Eunice Smith y Roberto Robleto fueron trasladados junto a su hijo de seis años a Managua en vuelo privado, presuntamente bajo amenazas de la Policía Nacional para declarar en contra de Brandon Lovo Tayler y Glen Abrahan Slate, acusados por el Ministerio Público de asesinar al periodista Ángel Gahona, en la ciudad de Bluefields.Según familiares de Eunice, oficiales de la policía nacional rodearon su casa el domingo a eso de las once de la mañana, en busca de su hijo Quinsy Ballestero, de 17 años, quien supuestamente acompañaba a los acusados el día del crimen."Ella les contestó que su hijo había viajado y por eso se la llevaron a la fuerza, acompañada de su hijo menor de 6 años. La segunda jefa de la policía nacional en Bluefields dirigió el operativo y ahora mi mamá teme por su vida, la del menor y de Quinsy", dijo un familiar, quien no dio su nombre por seguridad. Por otro lado, manifestó que la policía está realizando persecución y hostigamiento en los Barrios Nueva York, El canal y Punta Fria, lugar donde los vecinos denuncian que están vigilando el campo de Frank Zeledón en busca de otros supuestos testigos.Pese a que la audiencia en contra Brandon y Glen está programada para el viernes 18 de mayo, el Ministerio Publico y la policía están montando acciones anticipadas porque hasta ahora no han demostrados pruebas objetivas y contundentes que muestre la relación.Migueliuth Sandoval, viuda del Ángel Gahona y también periodista, aseguró que la Fiscalía se equivoca al señalar como presuntos asesinos de su esposo a los jóvenes caribeños, y los deslindó de responsabilidad del crimen. Sandoval pidió a las autoridades no encubrir a ningún uniformado, involucrando a gente inocente. Hasta el momento se desconoce en qué lugar de Managua tienen a Eunice, Roberto y al pequeño de seis años. Fuente y fotos cortesía Noticias de Bluefields.

