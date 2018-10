FAMILIA DE CINEASTA GUATEMALTECO PIDE NO MANIPULAR SU MUERTE Y BORRAR VIDEOS DE REDES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La familia del cineasta guatemalteco, Eduardo Spiegeler Szejner, quien murió la noche de este miércoles, luego de que un árbol metálico cayera sobre su cuerpo, en el sector de Metrocentro, emitió un comunicado en el que pide que no se manipule información sobre su muerte.“Los dolorosos sucesos que nos han dejado sin su amada presencia, son resultado de un accidente del que no puede culparse a nadie, pues nadie hubiera querido que ocurriera semejante tragedia, razón por la que rogamos que no sea manipulado bajo ninguna forma”, manifiesta la circular de la familia doliente. Asimismo, solicitaron retirar los videos del accidente de las redes sociales y piden no transmitirlos en los medios de comunicación. “Pedimos que por respeto a nuestro dolor retiren los videos del accidente tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales”.Según el comunicado, Eduardo Spiegeler se encontraba realizando su trabajo periodístico en la manifestación que se realizaba ayer en Metrocentro, así como lo había hecho profesionalmente desde que iniciaron las protestas. “Labor que realizaba desde su compromiso con la causa de la justicia y la libertad de los pueblos del mundo”, señala la nota. “Queremos vivir nuestro duelo en privacidad y recordar a nuestro familiar desde nuestro sufrimiento por su patria”, finaliza el comunicado.

