PAPÁ DE JAVIER MUNGUÍA: NADA ME VA A DEVOLVER A MI HIJO

Este lunes fue sepultado el joven de 19 años Javier Alexander Munguía Mendoza, el joven desaparecido que apareció muerto en el Instituto de Medicina Legal. “Hay una justicia divina que es en la que yo confío. Cualquier tipo de acciones que se hagan, no me van a devolver la vida de mi hijo. Yo solo confío en el señor”, dijo Vidal Reyes, padrastro de Javier.La familia no descarta que la Policía lo torturó y le provocó la muerte por asfixia, a como le señaló un médico forense privado que le practicó otra autopsia. “Nosotros no podemos descartar nada mientras el forense nos diga con exactitud qué fue lo que pasó. A como pudo ser la Policía, pudo ser otra persona. Él murió por asfixia, mañana nos van a dar los resultados”, expresó José Pavón, primo del fallecido. “Todo el pueblo de Nicaragua dice justicia, no sólo por Javier Alexander, sino por todos los muchachos, por todos a los que han asesinado, justicia es lo que queremos”, indicó Sara María Torres, tía del joven.

