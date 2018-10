FAMILIA GAHONA: “DIOS HARÁ JUSTICIA”

La esposa, padres e hijos del periodista Ángel Gahona, asesinado en Bluefields el pasado 21 de abril, afirmaron que Dios les hará justicia, pues no confían en el gobierno, ni en el Poder Judicial “corrupto”. La familia está cansada de un sistema de justicia “viciado” y de un gobierno que manipula los juicios a su favor. “(Ha pasado) un mes donde se ha visto que este es un proceso viciado, porque se capturaron a dos jóvenes que no tienen nada que ver con el asesinato de mi esposo, puesto que mi esposo tenía impactos de bala en el cuerpo, disparados por personas profesionales, y quiénes son los estrenados a realizar este tipo de disparos a matar, no queda más que son los uniformados que son preparados para esto”, señaló Migueliut Sandoval, viuda de Gahona. “Esperamos la justicia de Dios, porque la justicia de los hombres no es completa. Ellos tenían que dar respuesta a algo y lo primero que agarraron fue a esos jóvenes y los están inculpando”, dijo Ángel Gahona, papá del periodista.La familia se hizo acompañar de Pastores de las Asambleas de Dios, quienes realizaron un plantón a las afueras de Plaza el Sol, en demanda de justicia. “Venimos a solidarizarnos con él, con su familia. Estamos convencidos que es muy difícil, sin la intervención internacional e instituciones ajenas al Gobierno que salga a luz la justicia que todos esperamos”, dijo un miembro de las Asambleas de Dios. Hay dos jóvenes que están siendo juzgados por el asesinato de Ángel Gahona, sin embargo los familiares del fallecido insisten en que estos muchachos son utilizados como chivos expiatorios.

