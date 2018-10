MANAGUA: MATAN A CIUDADANO SUPUESTAMENTE POR LLEVAR BANDERA AZUL Y BLANCO EN SU VEHÍCULO

6:06 a.m.

La madrugada de este viernes, fue asesinado el señor Marlon José Orozco Largaespada de 48 años de edad, luego de que, según sus familiares, fuera perseguido por un grupo de aproximadamente 4 motorizados, por llevar la bandera azul y blanco en su carro. El hecho ocurrió en sector del Madroño, frente a la carpintería ubicada en los semáforos de la Plaza la Sabana de Villa Libertad.Así quedó el vehículo en el que se desplazaba Orozco. Según trabajadores cercanos al lugar, los motorizados que estaban encapuchados y armados “hasta los dientes”, empezaron a seguir a Orozco junto a su acompañante desde los semáforos del mercado Iván Montenegro. En un primer momento, el vehículo que conducía Orozco se estrelló entre dos postes de tendido eléctrico y terminó impactándose contra un muro; acto seguido, se bajaron los encapuchados y dispararon en la cabeza de Marlon José Orozco. Los motorizados se llevaron secuestrado a Daniel Orozco, hermano de la víctima y lo dejaron abandonado en el sector del Mayoreo.Los familiares de Marlon José Orozco suplicaron al gobierno que cese la violencia, y lamentan que este 30 de mayo pasaran un día de las madres lleno de dolor. “Solo porque traía la bandera de Nicaragua, lo persiguieron. Señor presidente yo le suplico le imploro que por favor ya no queremos más derramamiento de sangre usted cree que el día de las madres vamos a pasar tranquilos con todo lo que ha sucedido. Mi hermano me duele, por favor señor presidente, le suplico de todo corazón, ya no queremos más violencia”, dijo la hermana de Orozco. Por su parte, la Comision Permanente de Derechos Humanos (CPDH), levanta la denuncia del casó.

