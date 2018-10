ACTIVISTA DE CXL DENUNCIA ATAQUE A SU VIVIENDA POR PARTE DE TURBAS DEL GOBIERNO

Un activista del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) denunció amenazas de las turbas del gobierno en su contra, a tal punto que le llegaron a morterear su vivienda en san Benito. José Antonio Arguello Alvarado, llegó con su familia a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) para hacer la denuncia. José Antonio Arguello Alvarado, junto a su familia “Me siento asediado por miembros del Frente Sandinista del empalme de San Benito. Mario Betanco, Juan Valle, dieron orden de que atacaran, que apedrearan mi casa. Hay daños que se pueden reparar y yo no le tengo amor a lo material. Tuve que salir huyendo a esconderme porque me buscaban vivo o muerto. El señor Mario Betanco me quería vivo o muerto”, denunció José Antonio.Para Arguello Alvarado, lo que más le preocupa es su familia, “me siento asediado con mi familia, con mis nietos, es un trauma psicológico increíble porque yo no creí que esto pudiera trascender a mi familia también”, agregó. Álvaro Leiva de la ANPDH, señaló que esta denuncia será incluida en el libro abierto que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asimismo solicitarán medidas cautelares. “Vamos a incorporar esta denuncia al cuadernillo abierto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de esta familia”, dijo Leiva.

