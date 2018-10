LIBERAN A CARLOS GUADAMUZ ZAMORA, TRAS SER DETENIDO EN EL CHIPOTE

Luego de que este sábado circulara la información del hallazgo en El Chipote de Carlos Francisco Guadamuz Zamora de 34 años, quien había sido reportado como desaparecido, la policía nacional decidió liberarlo. Guadamuz despareció la tarde de ayer y sus familiares lo encontraron sorpresivamente en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).“Comenzamos a buscarlo en varios lugares y hoy como a eso de las 9:00 (de la mañana), nos confirmaron que estaba aquí. No nos dijeron quién es el jefe, no sabían a qué pertenece este complejo y es imposible que no sepan”, dijo el papá Carlos Guadamuz, quien tiene el mismo nombre. Por otro lado, detalló que su hijo apoyaba las protestas como cualquier otro joven, pero nunca ha estado involucrado en actos delincuenciales.Según las autoridades, Guadamuz fue detenido por portación ilegal de armas, versión que rechazaron sus familiares, ya que “ha sido un joven pacifista y no saber usar armas”.“Mi hijo es pacifista, no es una persona de violencia, si ellos dicen eso, no es el primer caso en Nicaragua, que de repente aparecen pruebas que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Si ellos tienen las pruebas deberían demostrarlas”, dijo la madre del joven, Milena Zamora Solórzano. Por su parte, Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dijo que estos hechos provocan una profunda crisis de violación a los derechos humanos y que, en este caso, no existía fundamento legal para dejar preso a Carlos. “Nos sentimos altamente satisfechos en esta gestión de derechos humanos, el ciudadano Carlos Francisco Guadamuz Zamora ha sido entregado a sus familiares, al igual que su vehículo Suzuki café oscuro placa M 203 851”, destacó.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!