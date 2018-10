POLICÍA NACIONAL LIBERA A 22 DETENIDOS EN EL CHIPOTE

A mediodía de este martes, la Policía Nacional liberó a 22 personas que fueron detenidas, apresadas y golpeados brutalmente por fuerzas antimotines tras la represión del lunes en el sector de Metrocentro en Managua. Desde tempranas horas, madres, padres, abuelas, tías y amigos de los detenidos clamaban por la libertad de los presos ilegales en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida también como El Chipote.Algunos expresaron el maltrato al que fueron sometidos, otros tenían sus rostros golpeados y denunciaron la detención injusta de la policía, especialmente el hecho de hacerles desnudarse y practicar sentadillas mientras fueron llevados a la DAJ. “Yo venía pasando por la gasolinera, venia para donde un amigo, no andaba en la manifestación yo andaba en otro lado. Uno de ellos me vio, me siguieron como 4 o 5, me agredieron, hasta ame quebraron una de mis costillas, me montaron a la camioneta y me siguieron golpeando”, testificó uno de los detenidos, quien presentaba fuertes lesiones en su rostro.“Nuestros hijos no son delincuentes”, exclamaban algunas madres mostrando las fotos de sus hijos. “Ya basta Ortega-Murillo, no queremos que estén más en el poder, les dolió lo que ellos mismos quemaron, la Radio Ya, porque ellos mismos la quemaron para salir diciendo que son los estudiantes, son estudiantes y no son delincuentes. Ya esto es demasiado”, expresó una de las madres. Un caso particular, fue el del un jefe de Hispamer, quien pidió la liberación del joven José Luis García, trabajador de la empresa, que detenido en el Super 7 cerca de Metrocentro cuando se dirigía hacia su casa.La Liberación de los 22 detenidos fue una gestión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. No obstante en la lista no se encontraban los nombres de los jóvenes, Andrew Ubeda y Marcos Novoa, desaparecidos desde el pasado jueves 24 de mayo.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!