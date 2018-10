A GERARDO ABURTO LO GOLPEARON, DISPARARON Y DEJARON SEMIDESNUDO

Los testimonios de los familiares de las víctimas de la represión, siguen conmoviendo al país. Ayer martes se realizó la vela y funeral del joven de 24 años Gerardo Aburto, quien fue asesinado por los antimotines la tarde del lunes en el sector de Metrocentro. Antes de dispararle lo golpearon y al final lo dejaron en bóxer, según su hermana Aracely Aburto. El joven murió en el hospital Bautista después de una hora de ser ingresado. “Le pido a este Gobierno que ya no… muchos heridos, muchos derrames de sangre ha habido y ahora con la de mi hermano. Él va bien golpeado, además de dispararle él va golpeado, lleva golpes en su cabeza y en su cuerpo. Al límite que llegaron fue dejarlo caído, desnudo, sólo con su bóxer llegó a la hospital, hasta dónde han llegado dejarlo así”, relató en llantos Aracely.La hermana comenta que la víctima no era manifestante, solo pasaba por el lugar después de una jornada de trabajo. “Él era un joven trabajador, él no era ningún vago, ni tenía vinculación con toda esa bulla. Me duele el alma en la forma que él murió, me le quitaron la vida. Solo mi familia y quienes están acompañándonos pueden sentir el dolor por el fallecimiento de él”, agregó Aracely. Gerardo Aburto, fue sepultado la tarde de ayer en el cementerio de Jocote Dulce en Managua. https://youtu.be/Jf8kqzWPcJ0

