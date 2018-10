OCHO PERSONAS CONTINÚAN DESAPARECIDAS TRAS LIBERACIÓN EN EL CHIPOTE

3:54 a.m.

Luego de que la Policía Nacional liberara ayer a 22 personas que fueron detenidas por antimotines y apresadas en El Chipote el pasado lunes en el sector de Metrocentro, ocho aún se reportan como desaparecidas.Un caso particular es el de el joven Andrew Salvador Úbeda Martínez, de 20 años, quien desapareció el 24 de mayo, luego de salir con su amiga Katherine Ruiz (también desaparecida) a comprar un pastel de cumpleaños para su mamá en las Américas #2 de Managua. Desde entonces, nadie los ha vuelto a ver.Según Reyna Isabel Martínez , madre de Andrew, su hijo participó en algunas marchas, pero el día de su desaparición no fue a ninguna. A mediodía de este martes, Martínez se presentó a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), con la esperanza de encontrar a su hijo, pero la Policía le indicó que no se encontraba en la lista las 22 personas que fueron liberadas.“Así en pedazos, como lo tengan, dénmelo por favor”, fueron las palabras que dijo a un oficial en El Chipote, la madre de Andrew, antes de desmayarse.La lista de los desaparecidos corresponde a los nombres de: Alessander Picado (22 de Mayo) Katherine Ruiz López (24 de Mayo) Marco Novoa. (24 de Mayo) Andrew Úbeda (24 de Mayo) Kenneth Romero (26 de Mayo) Christian Mendoza Fernández (26 de Mayo) Diana Raquel Gutiérrez (25 de Mayo) Roger Espinoza (28 de Mayo) Las detenciones de fuerzas antimotines que se desplegaron en el sector de Metrocentro, fueron minutos después de registrarse un ataque policial contra los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!