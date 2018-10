ORLANDO AGUIRRE DE 15 AÑOS, VÍCTIMA DE LA MASACRE DEL 30 DE MAYO

El adolescente de 15 años de edad Orlando Aguirre Córdoba, recibió un disparo en el tórax, la tarde de ayer cuando participaba en la marcha de las Madres de Abril. Orlando cayó en el sector de la UNI, era la primera marcha en la que participaba, cursaba el sexto grado y falleció en el hospital Vélez Paiz. Esta mañana su madre Yadira Córdoba recordaba las aspiraciones que tenía su hijo y es que soñaba con ser músico. “Qué madre va a esperar que le quiten a su hijo un 30 de Mayo. Él fue con unos muchachos de la Iglesia y otras personas adultas, entonces yo me confié porque dije yo ‘no creo que vayan a armar balacera, sin son las madres, van con su dolor a marchar’, yo nunca esperé que mi hijo hubiera sido una de las víctimas más de lo que está sucediendo en este país”, dijo doña Yadira.“Orlando era cristiano, tocaba en la Iglesia, era el baterillista de la Iglesia. Cuando llegué al hospital ya no hallé con vida, ya estaba muerto. La bala le pasó por las costillas, le perforó el hígado y un pulmón”, explicó la madre. Uno de los amigos de Orlando relata cómo ocurrió el ataque. “Nosotros nos pegamos a un campo de fútbol, la Policía desemboca a ese lado del campo, yo estoy agachado y le iba a decir ‘agachate’ porque él estaba observando qué estaba pasando parado, él ya tenía la bala en la costilla derecha, él me dice ‘me dieron, me dieron’, salimos corriendo y un motorizado nos dio raid hasta el Vélez Paiz”, expresó el joven.

