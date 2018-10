MADRE DE KATHERINE RUIZ LÓPEZ LA BUSCA EN EL CHIPOTE

Verónica López, es la madre de Katherine Ruiz López, una joven de 18 años que está desaparecida desde el 24 de mayo. Esta mañana la señora llegó a El Chipote, pues está segura que ahí le tienen a su hija. Katherine es estudiante activa de la UNAN-Managua, cursa el primer año de la carrera de Economía, desapareció junto a Andrew Salvador Úbeda Martínez de 19 años, cuando juntos salieron a comprar un pastel para la mamá de Andrew que ese día estaba de cumpleaños. Verónica señala que buscó a su hija en morgues, hospitales y estaciones policiales, y en El Chipote donde se la negaron, esta mañana llegó por cuarta vez a El Chipote al enterarse que Andrew se encuentra en este lugar. “Ella estuvo apoyando a la UPOLI, estuvo el miércoles 23 (de mayo) ahí, ya el jueves 24 ella desapareció junto con Andrew. Ella es una estudiante activa de la UNAN-Managua, sacaba economía y estamos aquí, porque sabemos que aquí la tienen… Lo que pido es que me la devuelvan, el delito (de ella) ha sido apoyar las marchas. Les suplico que me la regresen, porque ella no es ninguna delincuente”, expresó doña Verónica.Una amiga que acompañó a los padres de la joven indica que desde que desapareció no han tenido noticias de la muchacha, a quien describe como una alumna con honores. “(Katherine) fue secuestrada con Andrew, hemos venido por cuarta vez aquí y nos dicen que ella no está aquí, venimos otra vez porque ayer nos dimos cuenta que dicen que Andrew está aquí… Ella es una muchacha activa, con honores, no es ninguna delincuente, por favor ya es demasiado, ya son 9 días casi y las están negando”, dijo la señora. Este viernes, la Policía Nacional informó a través de un comunicado que tiene detenida y bajo investigación a Katherine, quien junto a Andrew y otro joven llamado Cristhian fueron detenidos la noche de ayer, según las autoridades. Los jóvenes están siendo señalados por los delitos de crimen organizado, asesinato, robo de vehículo y otros.

