"ES ASESINO, UN DÉSPOTA" ASÍ RESPONSABILIZÓ A ORTEGA UN TRABAJADOR DE CSJ POR ASESINATO DE SU HIJO TRAS PARTICIPAR EN MARCHA

Luego de buscarlo por cielo, mar y tierra, Cándido Reyes Luna trabajador del Poder Judicial, recibió la noticia que su hijo Daniel Josías Reyes había aparecido pero muerto con un disparo en el abdomen. Esta lamentable noticia se la hizo saber el Instituto de Medicina Legal (IML), que lo citó para que retirara el cuerpo de Daniel de 24 años. El joven participaba el pasado 30 de mayo en la marcha de las Madres de Abril y no regresó más a su casa. Tras salir del IML de reconocer a Daniel, y acompañado de Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el padre responsabilizó a Daniel Ortega por la muerte de su hijo, calificándolo de “asesino, déspota y miserable”, agregó que no le importa perder su trabajo por decir esto. “Mi dolor es inmenso, lo que siento ahorita por mi hijo. La peor desgracia mía es haber participado en la insurrección, defendiendo a este Gobierno desgraciado para que ahora estén asesinando a los jóvenes. Y por lo que está indignado este Presidente sin vergüenza, es por lo que le dijo el estudiante (Lésther Alemán) en su cara, que todo nicaragüense se lo hubiera querido decir, es un asesino, es un déspota, es un miserable porque no se le trunca la vida a un chavalo de 24 años, un tercer año de Medicina Veterinaria. A mí me gustaría que anduvieran los hijos de él allí y le pasara lo mismo que me está pasando a mí y a su madre, me gustaría eso. Me gustaría también que como muchos partidos y muchas organizaciones que andan apoyando esta huelga también, que anden los hijos de ellos (Ortega y Murillo) ahí, porque no andan, solo andan utilizando a la gente. La política es lo más sucio y vil que hay, yo quiero que se haga justicia en este caso, que no quede impune la muerte de mi hijo porque él iba desarmado, lo asesinaron cobardemente, y le digo no sé si a la Policía, a quien sea que porque no me dan un AK y ponen frente a frente con el que mató a mi hijo, a ver si es verdad que se va a agarrar los huevos, porque yo fui combatiente también. Así no se asesina a la gente desarmada. Y soy trabajador del Poder Judicial y si me van a correr, que me corran”, declaró don Cándido.El joven fue torturado, según Leiva, quien llegó a acompañar a la familia, debido a que el IML se negaba a entregar el cadáver del muchacho sin una orden de un distrito policial para que el padre renunciara a su derecho de investigar el crimen. “Estaban poniendo como antesala que fuera al distrito policial a sacar una orden, ¿dónde se ha visto eso?, eso no es así. Nos presentamos directamente al Instituto de Medicina Legal a requerir el cuerpo de su hijo, es lo mismo que ha sucedido en los más de 109 casos que tenemos registrados buscar cómo delimitar responsabilidad a la autoridad policial, es esconder la verdad de todos estos asesinatos”, dijo Álvaro Leiva. Daniel murió por impacto de bala, “esto es un asesinato, nosotros vamos a informar ahorita mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, agregó el director de la ANPDH.

