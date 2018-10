SHESTER CHAVARRÍA ASESINADO POR TURBAS DEL GOBIERNO

El joven de 19 años Shester Javier Chavarría, fue asesinado la noche del jueves por turbas del gobierno que pasaron rafagueando una de las barricadas en la UNAN-Managua. Este viernes se realiza su vela en el barrio Villa Progreso, su familia exige justicia y que pare la represión. Meyling Jerez madre de Shester, detalló que su hijo estudia la secundaria los sábados, pero que estaba en las barricadas de la UNAN-Managua como un poblador que apoyaba la lucha de los universitarios. “Dios va a hacer justicia por mi hijo por todos los jóvenes que han muerto. Yo sé que mi hijo no falleció en vano, yo sé que la pérdida de mi hijo Dios va a hacer justicia y esa gente, ese hombre que disparó sobre mi hijo que Dios le tenga misericordia porque no sabe lo que le viene”, dijo llorando la madre.Jerez, le había expresado a su hijo que no fuera a las barricadas, pues temía por su seguridad a lo que el muchacho le contestó “que la lucha era justa y que iba a llegar hasta el final, más no sabía que antes de tiempo le iban a quitar su vida”, contó la señora. Ella le hizo un llamado al mandatario Daniel Ortega, “que ya deje, que ya cese, que busque cómo solucionar esto, que ya no haya más derramamiento de sangre”. Félix Barbosa, tío de Shester, comentó que los ataques a los estudiantes atrincherados de la UNAN-Managua se hacen con armas de guerra, pues la bala que impactó a su sobrino lo atravesó de costado a costado. “Anoche cuando recibimos la noticia de Shester nos consternó, porque desde el primer ataque se dio en la UNAN fue doloroso. Desde mi casa puede ver las balas, el armamento que andan estas personas son armamentos bélicos de guerra, AK, escopetas. La bala que entró en la humanidad de Shester lo traspasó de lado a lado, hubo un segundo disparo que le afectó el brazo derecho”, indicó Barbosa. Preliminarmente la cifra de muertos desde el 18 de abril en Nicaragua sobrepasa las 136 víctimas. *Foto tomada del Facebook de Shester

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!