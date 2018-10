PROMOTOR DE DERECHOS HUMANOS SIGUE DETENIDO A PESAR DE ORDEN DE LIBERTAD

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció que a pesar que el juez Décimo Distrito Penal de Audiencias, Carlos Solís ordenó la libertad para Reynaldo Lira, uno de los cuatro promotores de derechos humanos detenidos en El Chipote, este sigue detenido. Los promotores son Cristopher Enríquez Ampié, Jaime Ampié Toledo, William Picado Duarte y Reynaldo Lira, todos de Boaco y el gobierno les inventó delitos para encarcelarlos, en hechos ocurridos el 25 de mayo. La Fiscalía le atribuye a Cristopher el delito de asesinato en perjuicio de Jorge Gastón Palacios; a Jaime le atribuye los delitos de lesiones graves y exposición de personas al peligro; William enfrenta cargo por homicidio frustrado en perjuicio de Norman Roberto Rodríguez, mientras que Reynaldo fue acusado por amenazas con arma de fuego, pero el judicial rechazó la acusación presentada en su contra por considerar que la misma no llenaba los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal.La orden de libertad para Reynaldo se dio el 5 de junio durante la audiencia preliminar, donde se hicieron alegatos defensivos por cada uno de los defensores. “El juez tomó la determinación de rechazar la acusación y ordenar la inmediata libertad, sin embargo, desde el día 5 de junio hasta este momento no ha sido dejado en libertad. El rechazo a la acusación se debe a que en la imputación que hizo el Ministerio Público, solamente indica que estaba Reynaldo Lira, el hecho de estar en un determinado lugar no constituye delito”, explicó Julio Montenegro, abogado y asesor de la CPDH. “Mi hijo nunca ha sido delincuente para que ellos me lo estén acusen de lo que me lo están acusando, él es simplemente un promotor de derechos humanos, significa que ya no se puede trabajar en este país entonces? A él le dieron la libertad y ahora me están boleando. Paso todo el día en El Chipote”, dijo la señora María Auxiliadora Luquez madre de Lira.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!