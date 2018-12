MUEREN CUATRO ADULTOS Y DOS NIÑOS EN INCENDIO PROVOCADO POR PARAMILITARES EN EL BARRIO CARLOS MARX, EN MANAGUA

Cuatro personas adultas y dos niños fallecieron en un incendio en el barrio Carlos Marx, en Managua. Los niños eran de ocho meses y año y medio. La casa de tres pisos, que también era un negocio de colchones según los pobladores, fue incendiada por policías y paramilitares según reportan. La familia era cristiana y eran miembros de la Iglesia Fuente de Vida.

El hecho ocurrió cerca de la rotonda La Virgen, lugar que desde hace dos días ha sido asediada y atacada por policías y paramilitares. Según testigos, la Juventud Sandinista y policía llegaron a las seis de la mañana a intimidar las calles del barrio Carlos Marx e intentaron subir al último piso de la vivienda para ubicarse con francotiradores. Al no poder lograrlo, empezaron a lanzar morteros hacia la casa. De acuerdo a los pobladores cuando quisieron sofocar las llamas, la policía los atacó a balazos. "Cómo van a creer que este genocida (Daniel) van a venir a matar una familia entera. Yo creo que esto es injusto lo que está haciendo el Gobierno de Daniel Ortega. Cómo va a creer que van a matar a gente inocente solo porque no le dieron lugar para poner francotiradores", expresó un familiar de las víctimas. Los fallecidos fueron: Óscar Pavón Velázques y su esposa Maritza López, ambos de 45 años, Alfredo Pavón (21 años) y su esposa Ángeles Ráudez (18), así como sus hijos Daryelis de dos años y medio y Matías, de apenas cinco meses.

#Nicaragua Con estupefaccion y desgarro me entero de la muerte de unos niños en su casa esta mañana en El Barrio Carlos Marx, Managua. Quemados vivos! No hay explicacion ni justificacion posible! Hasta cuando? Basta ya!! — Antonia Urrejola (@totonia68) 16 de junio de 2018

Por su parte Antonia Urrejola, comisionada de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), repudió el hecho: "Es imperativo investigar y determinar responsables inmediatamente. Se debe cesar la violencia!". "No hay explicación ni justificación posible", agregó. Mientras que Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, compartió: "Condenamos este acto de terror que es un crimen de lesa humanidad y que no puede quedar impune"."Le gente no quiere diálogo, lo que quiere es que Daniel se vaya", gritaban los pobladores.Así quedó el interior de la casa de la familia Óscar Velásquez./Foto: Cortesía

