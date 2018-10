Paramilitares secuestran a joven y a su tío en Nagarote

Un grupo de hombres encapuchados y armados llegó al negocio ferretero y vivienda de la familia Morales Betanco, ingresaron por el patio, y destruyeron las cámaras de seguridad del local.

Paramilitares del gobierno secuestraron este medio día en Nagarote al joven de 20 años Maykel Morales Betanco y a si tío de 53, José Manuel Betanco.

Un grupo de hombres encapuchados y armados llegó al negocio ferretero y vivienda de la familia Morales Betanco, y a punta de patadas trataron de entrar al inmueble por el portón, al no poder, ingresaron por el patio, destruyendo las cámaras de seguridad del local.

Los hombres que llegaron a bordo de camionetas Hilux dijeron que buscaban a un trabajador de la ferretería, sin embargo, la familia no tiene trabajadores pues ellos mismos atienden el negocio.

La madre de Maykel, la señora Martha Cecilia Betanco, expresó que los paramilitares golpearon a su hijo, y a su hermano quien en ese momento estaba en la casa de visita.

“Agarraron a los chavalos, los tiraron al suelo y comenzaron a patear a un hermano mío, a mi hijo le dieron una patada en la cabeza y lo pusieron boca abajo y después se los llevaron. Me comenzaron a registrar adentro, me fregaron las cámaras y se me llevaron el módem”, expresó doña Martha.

La señora pide que liberen a su hijo y a su hermano, quienes están detenidos ilegalmente en la estación policial de Nagarote, con amenazas de trasladarlos a El Chipote en Managua.

“No reconozco a nadie porque esa gente anda encapuchada y no se dejan ver, fueron como ocho camionetas las que vinieron a parquearse aquí al frente. Dijeron que iban a esperar a una comisión para ver a quiénes se llevan y a quienes no. Que me lo den a mi hijo y mi hermano también, nada tienen que ver en este alboroto”, agregó la señora.