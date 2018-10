Hijos de Sarybel Abad: Roberto Estrada planeó femicidio

El secuestro y asesinato de Sarybel Abad, fue ordenado por su ex esposo Roberto Estrada, aseguraron a 100% Noticias los hijos de la víctima quien fue encontrada muerta el pasado martes, en la cuesta El Plomo, Managua.

Sarybel fue secuestrada en la puerta de su casa, en el reparto Altamira, a las 1:18 p.m., por un grupo de hombres encapuchados, quienes se la llevaron en su propio vehículo, fue encontrada a las 3:00 p.m., con un disparo en su cabeza e incinerada dentro de su vehículo.

La víctima se encontraba en un proceso de divorcio con Estrada, tenían un matrimonio de 20 años y había bienes en común.

“Lamentablemente mi mamá ya había ido muchas veces a poner denuncia en contra de su ex esposo, no fue escuchada y lamentamos que esto terminara así. Mi mamá ya había puesto denuncia en la Fiscalía, Policía; ya habían amenazas en las redes sociales, pero lamentablemente no fue escuchada. Esto fue una ejecución, algo que fue mandado, esto no tiene nada que ver con política, estamos seguras que fue planeado y organizado porque le cambiaron hasta su camisa, ellos ya sabían a lo que iban, en cuestión de una hora y media ya sabíamos dónde estaba el vehículo, qué había pasado con mi mamá, entones esto no fue simplemente un robo, esto es un femicidio”, dijo Jennifer Abad, hija de la víctima.

De la relación de Sarybel y Roberto nació su hijo Roberto Estrada Abad, quien el año pasado, al terminar el matrimonio de sus padres mantuvo una “relación inexistente” con su progenitor, sin embargo, pudo escuchar de la boca de su padre la amenaza de mandarla a ejecutar.

“Él me lo dijo a mí directamente, que como se había complicado el caso (divorcio), que era más fácil para él pagar para que mandaran a ejecutar a mi mamá (…) Cuando me contaron que habían secuestrado a mi mamá, inmediatamente le mandé un mensaje diciéndole qué quería: ‘qué querés, hablemos y yo veo qué hago’, vio los mensajes porque los envié por WhatsApp, los vio, no me contestó y me bloqueó, eso me dio un mal indicio desde ahí”, señala el joven Roberto.

Annaís Correa Abad, otra hija de la víctima, refiere que la muerte de su madre se trata de un femicidio.

“Esto claramente es un femicidio, lo planeó muy bien el señor Roberto y sí claramente tuvo ayuda de su familia que toda la vida nos han amenazado, odiado, se han peleado con nosotros. Todos sabían de esto, entonces si algo le pasaba a mi mamá era él siempre porque nos amenazó muchísimas veces y ese hombre es capaz de cualquier cosa, igual que su familia”, comentó.

Hijos piden justicia

“Nosotros estamos pidiendo es justicia, necesitamos justicia para mi mamá, esto no puede quedar impune, él (Roberto) tiene las personas que hicieron esto y tienen que pagar. No queremos más mujeres abusadas, más mujeres muertas, más mujeres violentadas. Este señor se aprovechó de las circunstancias que está pasando el país para culpar al gobierno y hacer creer que fue el gobierno que realizó esta ejecución, no fue el gobierno fue Roberto Estrada”, aseguró Jennifer Abad.

Este jueves se realizaron los funerales de Sarybel Abad, con ella se suman 33 femicidios en lo que va del año.

Roberto Estrada se encuentra detenido, bajo investigación por este crimen.