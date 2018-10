Hombre viola y machetea a adolescente en San Lucas, Madriz

10:41 a.m.

Como Lázaro Inestroza Vásquez, fue identificado el sujeto que violó y posteriormente intentó matar a machetazos a una adolescente de 16 años en el municipio de San Lucas, Madriz, la noche del martes 21 de agosto.

El hombre ya está detenido y le fue dictada prisión preventiva por la juez Especializada en Violencia de Somoto, Doris Elena Padilla Martínez. La audiencia inicial fue programada para el próximo 31 de agosto. Mientras que la joven permanece en un hospital de Managua.

La agresión se dio a eso de las 8:00 de la noche del martes, cuando la adolescente salió de su hogar a comprar a recarga para su celular entre la comunidad de El Volcán y El Porcal, en el municipio de San Lucas, y al parecer el sujeto la interceptó cerca de una capilla evangélica, donde la abusó y para que su víctima no lo denunciara intentó matarla con un filoso machete.

La joven presenta heridas de gravedad en la cabeza, cara, espalda, brazos y mutilación de varios dedos de una mano.

Socorro Gutiérrez Mercado, madre de la adolescente, dijo que su hija se recupera poco a poco de las heridas causadas por los machetazos que le propinó Lázaro Inestroza Vásquez, quien también es de la misma comunidad, y pidió a las autoridades policiales documentar bien los hechos para que la fiscalía acuse en base a la brutalidad del asesino en la violación e intento de asesinato y así el juez le aplique toda la justicia.

El padrastro de la adolescente dijo que esa noche la muchacha tenía dos horas de haber salido de la casa y por eso decidió ir a buscarla, “pero me guie por los gritos dentro de un matorral y encontré que este joven que la tenía en el suelo desnudada y en sangrentada, porque ya la había abusado e iba a matarla. Yo quise intervenir y me amenazó con matarme, por lo que fui a buscar ayuda y al regresar con los vecinos el sujeto ya no estaba”, dijo.

