La detenida relató que el policía del Distrito Dos le metió sus dedos en la vagina.

Ante el juez especializado en Violencia de Managua, la joven de iniciales J.S.M.V., de 22 años de edad, narró como el policía Lesther Javier Chévez Tórrez, oficial de inspecciones del Distrito Dos, la abusó sexualmente cuando la joven fue denida el pasado 27 de marzo de 2018, por transportar una bolsita con cocaína, cuando iba en un taxi.

El hecho se realizó la madrugada del 28 de marzo, cuando la sacaron de la celda y la trasladaron a la oficina donde estaba el policía y ahora acusado Lesther Chévez, quien la besó y le introdujo sus dedos en la vagina.

“Me hizo besarle el pene y él me dijo, vos sabés que esto es un abuso”, aseguró la joven, quien agregó que ella forcejeó con el policía, pero este la levantó, le desabrochó el pantalón, la siguió tocando y hasta le besó los pechos.

Joven fue valorada días después del abuso

También declaró la forense que examinó a la víctima, quien dijo en juicio que al momento de la valoración no encontró lesiones físicas en los genitales.

“Si nos ponemos a analizar desde el punto de vista de pericia, no puedo decir que no hubo nada, su testimonio es específico y contundente, no encontré hallazgos, enrojecimiento, chupetes y lo mismo en su vagina”, concluyó la forense ante el juez.

Pero el abogado Javier Caballero, quien representa a la joven en el juicio, dijo que no se encontró hallazgos de abusos sexuales en la joven debido a que esta fue valorada dos días después del abuso sexual, cuando ella se había lavado la boca y bañado por lo menos tres veces, después del abuso sexual, hasta el día que fue valorada por la forense.

Además la joven narró que Lesther y otros dos policías le pidieron 15 mil córdobas para “quitarle el caso” de la droga y le solicitaron que llamara a su papá para que llevara el dinero.

Al oficial Lesther, la Fiscalía le imputa los delitos de violación agravada y lesiones psicológica.

Presa hasta el 2021

En el inicio del juicio contra la joven, el pasado 16 de agosto de 2018, admitió los hechos por el delito de posesión o tenencia de estupefacientes.

En sentencia del 31 de agosto de 2018, la joven fue condenada a 3 años de cárcel y 100 días multa, equivalentes a 5,931 córdobas. La sentencia expirará el 27 de marzo de 2021.

El juicio contra el policía Lesther Javier Chévez Tórrez continuará el próximo 24 de septiembre a las 11:40 de la mañana; el caso lo lleva el Juzgado Tercero Especializado en Violencia. La joven ya declaró ante el juez.

