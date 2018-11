Hombre confesó haber asesinado a joven matagalpina

José David López Centeno de 35 años, confesó este miércoles haber asesinado a la joven Sherling Valeska Blandón Aráuz de 20 años. Ayer se realizó la audiencia al sujeto y la juez Maribel Parrilla, del Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa lo declaró culpable de asesinato agravado y robo agravado.

López pidió perdón a la familia de la joven, “que me perdonen por haber hecho eso a su hija, sé que con esto no se las voy a devolver, pero estoy arrepentido, no tengo ningún vicio, no soy de la calle, lo que hice fue una estupidez”, declaró el acusado a la emisora local Radio Vos.

Según la acusación, Sherling y José David acordaron verse el 9 de noviembre hacia la comunidad Apante Grande, en Matagalpa, donde realizarían un “ritual”. Fue en ese momento el hombre sacó un cordón y ahorcó a la muchacha, luego le dio varias estocadas en diferentes partes de cuerpo con un punzón.

El próximo 28 de noviembre será la lectura de sentencia para López, las autoridades piden 35 años de cárcel para el hombre.