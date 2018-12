11:23 a.m.

Rosa Jirón Monterrey, de 30 años enfrentará un proceso judicial por causarle quemaduras a su hijo de 8 años, a quien el pasado 11 de diciembre le colocó las manos sobre el quemador de una cocina en castigo porque el menor le había vendido tres láminas de zinc que ella tenía en la casa, reporta el periodista Alejandro Flores del Periódico HOY.

El niño está sufriendo secuelas físicas y psicológicas, y según los forenses, requiere a lo inmediato intervención quirúrgica producto de las quemaduras en las manos que le provocó su madre, así como tratamiento psicológico y terapias para su recuperación.

Según detalla HOY, el 11 de diciembre, a las 9:00 de la noche, Rosa quien es operaria de zona franca, llegó a su casa en el barrio Santa Elena, Managua, donde habita con el menor víctima, otra hija de 2 años de edad y el padrastro del niño afectado, se percató que le hacían falta tres láminas de zinc, le preguntó al niño dónde estaban las láminas de zinc, y el menor le respondió que las había vendido al vecino Luis Escoto Sevilla, quien es chatarrero, para después comprar cartas de Pokémon (juego con cartas).

La mujer enojada, regañó a su hijo, después encendió uno de los quemadores de la cocina de gas y agarró al niño de los antebrazos, le juntó las manos y se las ubicó directamente sobre la llama que salía del quemador de la cocina, provocándole quemaduras. Mientras le quemaba las manos a su hijo, con una mano le tapaba la boca al niño para que no gritara, después lo soltó y le dio golpes en diferentes partes del cuerpo, además le ordenaba que no llorara porque si no le amordazaría la boca. Después lo mandó acostar con las quemaduras que le provocó, detalló el medio nacional.

El niño perdió a su padre cuando tenía pocos años de vida, la acusada estaba a cargo del niño quien ahora está bajo la protección del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan).

Rosa fue acusada por el delito de violencia doméstica o intrafamiliar en perjuicio de su hijo de 8 años, y el juez Harold Leal Elías, admitió la acusación y le decretó prisión preventiva. La audiencia inicial será el 16 de enero de 2019, a las 10:45 de la mañana.