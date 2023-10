09:40 AM

A 5 metros de profundidad fue enterrada la señora Vilma Ledezma Garita de 85 años, quien fue asesinada aparentemente por su esposo Bayardo Francisco Mercado Doña, quien es señalado por vecinos de cometer el crimen contra la adulta mayor.

Algunos vecinos aseguran que siempre la veían salir de la vivienda o pasar el rato sentada afuera; sin embargo, les extrañó que en los últimos días de Navidad y en lo que va del año no la habían visto.

Por ello, un vecino de la señora denunció la desaparición ante las autoridades.“Doña Vilma es una señora muy mayorcita, mi esposa y yo la conocemos desde hace como año y medio y a veces le llevábamos un gallito. "Como uno la ve mayor y solita le da mucho pesar, ella vive con el esposo, pero la verdad él no la trataba muy bien, él era quien mandaba en la casa. Ella en algún momento me dijo que le tenía miedo, por eso cuando no la vimos más nos preocupó, sabíamos que algo andaba mal”, dijo el vecino quien prefirió el anonimato.

El OIJ y la Policía local de La Carpio recibieron una denuncia según la cual la señora estaba desaparecida.Los investigadores recibieron la orden del juez la mañana de ayer martes y allanaron. Llevaron perros entrenados y uno de los perros dio positivo, es decir, indicó que en una parte de la casa había rastros humanos.

OIJ utilizó una retroexcavadora para escarbar pues había cemento. Después de largas horas, las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima a 5 metros de profundidad.

Ledezma estaba casada con un nicaragüense tenían seis años de matrimonio, pero los vecinos tampoco saben nada del hombre desde el 10 de enero.

Una vecina de apellido Mora aseguró que a ella le extrañó ver que estaban vendiendo la casa de doña Vilma y que no se sabía nada de ella. “Fíjese que lo que se sabe es que le habían dado ¢500 mil de adelanto, eso por lo menos era lo que se decía, pero doña Vilma siempre decía, desde que yo era más joven, que a ella de esa casa solo la iban a sacar muerta, que ella no la iba a vender ni iba a permitir que nadie se la quitará.

Bayardo Francisco Mercado Doña de origen nicaragüense se encuentra prófugo de la justicia.