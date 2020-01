Denis Flores Gómez confesó el asesinato de su progenitora Martha Gómez Martínez de 50 años de edad, a quien le arrebató la vida con una raja de leña.

En un video que circula en redes sociales, Flores Gomez confiesa de la forma más atroz que mató a su madre y que no tienen ningún remordimiento. "Entonces la palmé (maté), me regañó porque rayé un quintal de arroz y una bolsa de azúcar. ¡A mi madre, a mi madre, a mi propia madre! Soy asesino mortal, ahora sí soy asesino y me vale y pensaba palmar a mi mismo abuelo, a dos tíos, ¡tres tíos hijoep...ta me pensaba echar!", comenta el hombre que aparece amarrado de las manos en la tina de una camioneta.

El hombre aseguró que mató a su progenitora, con una raja de leña. "Con toda madre yo lo digo", "Es que era bruja", dijo el hombre a un grupo de ciudadanos que le preguntaban por qué lo hizo.

La víctima fue encontrada envuelta en ropa y con unas biblias alrededor, colocadas por su propio hijo. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 27 de enero en la comunidad Zinica número uno, en el municipio Waslala, jurisdicción Matagalpa.