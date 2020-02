La juez Maribel del Rosario Parrilla del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias en Matagalpa, condenó a 30 años de prisión a Denis Flores Gómez, de 28 años por el parricidio de su madre, Martha Gómez Martínez de 50 años.

El condenado asesinó a su progenitora con una raja de leña y luego le propinó varias cuchilladas.

Ante el juez, Flores Gómez admitió el crimen y aseguró que no estaba arrepentido. “Yo lo que hice fue por vengarme por una muchacha que me despreció y me enloquecí por ella. Como no la pude agarrar maté a mi madre, no me arrepiento” dijo Flores.

Leer más: Parricida mató a su madre en venganza porque una joven no lo aceptó como novio

Leer más: Prisión preventiva para parricida en Estelí

La Fiscalía narró que el dia de los hechos el condenado estaba pegando patadas y golpes en la parte frontal de la casa de la señora, quien le llevaba un plato de comida a su hijo y le dijo: “Hijo, no estés haciendo alboroto en mi casa, no me dañes mi casita”. Seguidamente Gómez fue atacada por su propio hijo.

Denis Flores Gómez cumplirá su pena en el Sistema Penitenciario Waswalí, en Matagalpa. El crimen ocurrió el 26 de enero pasado en la comunidad Zinica, al norte del poblado de Waslala, en el Caribe Norte del país.

Con información de La Prensa