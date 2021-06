Windows 11 ya viene y otros seis clics tecnológicos

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Desde hace meses se venía rumoreando, se presentía que Microsoft haría el anuncio en cualquier momento, y por fin se develó todo: se viene Windows 11, la nueva versión del sistema operativo bandera del gigante tecnológico de Redmond (Washington, EE.UU.).



Entre los principales cambios, Microsoft decidió mover el menú de inicio y los íconos de las aplicaciones más usadas de la esquina inferior izquierda de la pantalla (donde están en Windows 10) al centro y añadió una función multitarea que permite asignar distintas medidas y formas a las ventanas.



Windows 11 acerca a Microsoft al sistema operativo de Apple, cuya interfaz ya presenta muchas de las características que ahora adopta la firma fundada por Bill Gates.

LEA MÁS: EE.UU. diseña el imán más potente del mundo para acercarse a la fusión nuclear



La actual versión del sistema, Windows 10, fue lanzada en 2015 y es usada habitualmente por más de 1.300 millones de personas en todo el mundo.



2. WhatsApp, aliado de los hispanos en EE.UU. contra la covid



Si utilizamos WhatsApp para hablar con los amigos, la familia, los compañeros de trabajo y hasta para compartir cadenas de oración y memes, ¿por qué no usarlo para recibir información útil sobre la pandemia?



Esta semana, WhatsApp (propiedad de Facebook) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) anunciaron un acuerdo para la creación de un chat en español con información sobre la vacuna anticovid y sobre dónde recibirla para la comunidad latina en EE.UU.



"Se trata de ir a encontrar a las personas allí dónde están, y la comunidad latina se encuentra mucho en WhatsApp", dijo Sonia Sroka, directora global de comunicaciones multiculturales de Facebook.



3. Ve al espacio... pero quédate ahí



El hasta ahora consejero delegado de Amazon Jeff Bezos no debe tener muchos seguidores. Por lo menos eso parece después de que unas 76.000 personas hayan firmado una petición en Change.org para que el hombre más rico del mundo, que planea viajar al espacio en julio, se quede para siempre fuera de la Tierra.



"No permitan a Jeff Bezos regresar a la Tierra" es el nombre de la petición iniciada hace dos semanas por Ric G., quien busca lograr 150.000 firmas.



Algunos firmantes, entre los cuales hay personas que dicen haber trabajado en el gigante de las ventas minoristas, han dejado comentarios y no son precisamente a favor de Bezos, quien según la revista Forbes posee una fortuna de más de 200.000 millones de dólares.



"Los billonarios no deberían existir ni en la Tierra ni en el espacio. Los que opten por lo segundo, deberían quedarse allí", escribió alguien.



4. ¡Al infinito y más allá, mis cuates!



Las potencias latinoamericanas están apostándole fuerte a tener cada día más nombre y presencia en la carrera espacial. Si la semana pasada Brasil fue noticia por comenzar a integrar el programa Artemis para volver a la Luna en 2024, esta vez es México el protagonista.



El pasado 8 de junio, la NASA probó en un vuelo suborbital dispositivos creados por investigadores mexicanos que son clave para la construcción de un tipo de nanosatélite, según informa ahora la Universidad Nacional Autónoma de México.



El vuelo se realizó para estudiar la ionosfera, que es la capa de la atmósfera terrestre que entre los 80 y los 500 kilómetros de altitud.



5. Facebook ya está "limpio"



No es que la red social de Mark Zuckerberg se haya deshecho de todos sus contenidos sucios y feos (para eso falta un tanto), sino que logró convertirse en una empresa con huella de carbono neutra y usar el 100 % de energía renovable.



En 2020 se alcanzaron varias metas y compromisos medioambientales, como la restauración de 5,8 millones de metros cúbicos de agua en regiones del mundo que viven bajo una situación de alto estrés hídrico.



La neutralidad de carbono consiste en retirar de la atmósfera una cantidad de dióxido de carbono (CO2) equivalente a la que genera su actividad.



6. El gran Mario ahora juega golf



Pasó de reparar cañerías, comer pizza y rescatar princesas junto a su hermano Luigi a jugar golf. Sí, en "Mario Golf: Super Rush", que verá la luz este viernes en la plataforma de Nintendo Switch Online, el fontanero más famoso de los videojuegos estará en el campo con sus palos... y sus amigos.



Tres jugadores de manera simultánea podrán recorrer los diferentes greens y tratar de ganar tanto en minigolf o a lo largo de los 18 hoyos.



"Mario Golf: Super Rush" estará disponible para jugar en televisores, en modo semiportátil y en las consolas Nintendo Switch.



7. A tragarte tus “cookies” de Google hasta 2023

SIGA LEYENDO: Instagram añade anuncios a Reels, su versión de videos competidora de TikTok



Las “cookies” de terceros, las enviadas al dispositivo conectado a internet por parte de un tercer dominio y usadas habitualmente para "rastrear" los hábitos del usuario y ofrecerle publicidad personalizada, no se irán de Google Chrome hasta 2023.



Google justificó el retraso porque "aunque se ha logrado un progreso considerable con esta iniciativa, ha quedado claro que se necesita más tiempo en todo el ecosistema para que esto salga bien".



El quitar estas molestas “cookies” de Chrome, el navegador más usado del mundo, no será algo tan dulce para las firmas de publicidad ya que les dificultará enormemente la venta de espacios digitales de difusión ajustados al público al que se dirigen.